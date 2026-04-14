Des vidéos du FMAC au Cinéma l’Archipel à Paris, Autre lieu, Genève

Des vidéos du FMAC au Cinéma l’Archipel à Paris Jeudi 16 avril, 20h00 Autre lieu

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T20:00:00+02:00 – 2026-04-16T21:30:00+02:00

Fin : 2026-04-16T20:00:00+02:00 – 2026-04-16T21:30:00+02:00

What I See is What I Seek is What I Want, une proposition de Tara Ulmann, rassemble quarante ans de pratiques artistiques suisses et constitue une archive vivante de l’image en mouvement.

La projection au Cinéma l’Archipel à Paris interroge les processus de transmission linguistique et les traces laissées par corrélation entre langage, corps et mémoire. Sans chercher à résoudre ces enjeux, la sélection, faite dans le cadre d’une recherche soutenue par Pro Helvetia, ouvre un espace de réflexion où se croisent archives, récits et formes marginales, tissant un parcours sensible autour du désir, de l’identité et des héritages transculturels.

Avec les œuvres de Chérif et Silvie Defraoui, Yan Duyvendak, Urs Lüthi, Angela Marzullo, Nathalie Novarina, Shahryar Nashat, Carole Roussopoulos & Delphine Seyrig, Anne Sauser-Hall, Patrick Weidmann.

Projection le jeudi 16 avril à 20h

Cinéma l’Archipel 16 Boulevard de Strasbourg, 75010 Paris

Pour plus d’info

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« link »: « https://www.larchipelcinema.com/ »}]

La curatrice Tara Ulmann propose une immersion dans la collection vidéo du FMAC.

Urs Lüthi, Orgasm, 1974, vidéo. 7’45’’, Collection FMAC