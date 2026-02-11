DESCENTE AUX FLAMBEAUX, FEU D’ARTIFICE & ANIMATIONS NOCTURNES À SUPERBAGNÈRES Saint-Aventin
jeudi 11 février 2027 · Saint-Aventin
Informations pratiques
Saint-Aventin
DESCENTE AUX FLAMBEAUX, FEU D’ARTIFICE & ANIMATIONS NOCTURNES À SUPERBAGNÈRES
STATION DE SUPERBAGNÈRES Saint-Aventin Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-11 16:00:00
fin : 2027-02-11 23:00:00
Date(s) :
2027-02-11 2027-02-18 2027-02-25 2027-03-04
Atelier DVA par l’association des pisteurs, challende des enfants sur l’espace débitants, descente aux flambeaux, feu d’artifice & animations musicales.
Ouverture de la télécabine jusqu’à 23h.
Course de ski de randonnée Effectuer le maximum de boucles de 800m 100m D+ en 45 minutes Matériel obligatoire skis, bâtons, peaux de phoque et casque Inscription à l’accueil de la station Remise des prix et collation.
Descente aux flambeaux sur le secteur de Techous, ouverte aux enfants à partir du niveau 3 étoiles, proposée par les moniteurs de l’Ecole du Ski Français de Luchon-Superbagnères.
Spectacle pyrotechnique offert par la station de Luchon-Superbagnères. .
STATION DE SUPERBAGNÈRES Saint-Aventin 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 97 00
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English :
AVAR workshop hosted by the ski patrollers’ association, a kids’ challenge on the beginners’ slope, a torchlight run, fireworks, and live music.
The chairlift will be open until 11:00 p.m.
L’événement DESCENTE AUX FLAMBEAUX, FEU D’ARTIFICE & ANIMATIONS NOCTURNES À SUPERBAGNÈRES Saint-Aventin a été mis à jour le 2026-09-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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