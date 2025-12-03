WINTER PYLOT 2026 Saint-Aventin

WINTER PYLOT 2026

LUCHON-SUPERBAGNÈRES Saint-Aventin Haute-Garonne

Début : 2026-02-11 09:00:00

fin : 2026-02-14 21:00:00

2026-02-11

Le premier testival outdoor hivernal de France dédié au parapente, au ski et au ski de randonnée !

Tests de matériel de ski et de ski de randonnée et prêt de matériel de parapente pour essais en vol.

De mercredi à samedi

– 9h à 16h plateau de Superbagnères TESTIVAL SKI & SKI DE RANDONNÉE

Tests et séances d’essai de skis et de skis de randonnée Stands des fabricants Démonstrations, rencontres, pros & ambassadeurs.

Compétition amicale de ski de rando (montée sèche) le jeudi soir.

– 17h à 19h salle de la verrière au Casino de Luchon TESTIVAL PARAPENTE

Rencontres avec les marques & stands d’exposition.

Conférences & échanges avec les pratiquants ,projections de films.

Organisé par Soaring Académie. .

LUCHON-SUPERBAGNÈRES Saint-Aventin 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 29 23 marc@soaring.fr

English :

France’s first winter outdoor festival dedicated to paragliding, skiing and ski touring!

Ski and ski-touring equipment tests, and paragliding equipment on loan for test flights.

