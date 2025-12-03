WINTER PYLOT 2026 Saint-Aventin

WINTER PYLOT 2026 Saint-Aventin mercredi 11 février 2026.

WINTER PYLOT 2026

LUCHON-SUPERBAGNÈRES Saint-Aventin Haute-Garonne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 09:00:00
fin : 2026-02-14 21:00:00

Date(s) :
2026-02-11

Le premier testival outdoor hivernal de France dédié au parapente, au ski et au ski de randonnée !
Tests de matériel de ski et de ski de randonnée et prêt de matériel de parapente pour essais en vol.
De mercredi à samedi
– 9h à 16h plateau de Superbagnères TESTIVAL SKI & SKI DE RANDONNÉE
Tests et séances d’essai de skis et de skis de randonnée Stands des fabricants Démonstrations, rencontres, pros & ambassadeurs.
Compétition amicale de ski de rando (montée sèche) le jeudi soir.
– 17h à 19h salle de la verrière au Casino de Luchon TESTIVAL PARAPENTE
Rencontres avec les marques & stands d’exposition.
Conférences & échanges avec les pratiquants ,projections de films.

Organisé par Soaring Académie.   .

LUCHON-SUPERBAGNÈRES Saint-Aventin 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 29 23  marc@soaring.fr

English :

France’s first winter outdoor festival dedicated to paragliding, skiing and ski touring!
Ski and ski-touring equipment tests, and paragliding equipment on loan for test flights.

