WINTER PYLOT 2026 Saint-Aventin
WINTER PYLOT 2026 Saint-Aventin mercredi 11 février 2026.
WINTER PYLOT 2026
LUCHON-SUPERBAGNÈRES Saint-Aventin Haute-Garonne
Début : 2026-02-11 09:00:00
fin : 2026-02-14 21:00:00
2026-02-11
Le premier testival outdoor hivernal de France dédié au parapente, au ski et au ski de randonnée !
Tests de matériel de ski et de ski de randonnée et prêt de matériel de parapente pour essais en vol.
De mercredi à samedi
– 9h à 16h plateau de Superbagnères TESTIVAL SKI & SKI DE RANDONNÉE
Tests et séances d’essai de skis et de skis de randonnée Stands des fabricants Démonstrations, rencontres, pros & ambassadeurs.
Compétition amicale de ski de rando (montée sèche) le jeudi soir.
– 17h à 19h salle de la verrière au Casino de Luchon TESTIVAL PARAPENTE
Rencontres avec les marques & stands d’exposition.
Conférences & échanges avec les pratiquants ,projections de films.
Organisé par Soaring Académie. .
LUCHON-SUPERBAGNÈRES Saint-Aventin 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 29 23 marc@soaring.fr
English :
France’s first winter outdoor festival dedicated to paragliding, skiing and ski touring!
Ski and ski-touring equipment tests, and paragliding equipment on loan for test flights.
