JOURNÉE MONTAGNE PROPRE Boutx
JOURNÉE MONTAGNE PROPRE Boutx samedi 13 juin 2026.
JOURNÉE MONTAGNE PROPRE
LE MOURTIS Boutx Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Une journée conviviale et utile pour collecter les déchets sur les chemins, autour des remontées mécaniques ou des zones naturelles.
Programme à venir.
En partenariat avec l’Office de Tourisme. .
LE MOURTIS Boutx 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 97 00
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English :
A friendly and useful day to collect garbage on paths, around ski lifts or in natural areas.
L’événement JOURNÉE MONTAGNE PROPRE Boutx a été mis à jour le 2026-03-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE