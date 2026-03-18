JOURNÉE MONTAGNE PROPRE

LE MOURTIS Boutx Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Une journée conviviale et utile pour collecter les déchets sur les chemins, autour des remontées mécaniques ou des zones naturelles.

Programme à venir.

En partenariat avec l’Office de Tourisme. .

LE MOURTIS Boutx 31160 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 97 00

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English :

A friendly and useful day to collect garbage on paths, around ski lifts or in natural areas.

L’événement JOURNÉE MONTAGNE PROPRE Boutx a été mis à jour le 2026-03-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE