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COSMO JAZZ FESTIVAL DIMANCHE Saint-Aventin

COSMO JAZZ FESTIVAL DIMANCHE Saint-Aventin dimanche 2 août 2026.

Adresse : PLATEAU DE SUPERBAGNÈRES

Ville : 31110 Saint-Aventin

Département : Haute-Garonne

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Saint-Aventin

COSMO JAZZ FESTIVAL DIMANCHE

PLATEAU DE SUPERBAGNÈRES Saint-Aventin Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 12:00:00
fin : 2026-08-02 21:30:00

Date(s) :
2026-08-02

12h Superbagnères Katarina Pejak
19h30 Superbagnères High Octane Trio
Tous les concerts sont en libre accès sans réservation.
Un festival participatif soutenu par vos élans solidaires !   .

PLATEAU DE SUPERBAGNÈRES Saint-Aventin 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 21 21 

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English :

12pm Superbagnères: Katarina Pejak
7:30pm Superbagnères: High Octane Trio

L’événement COSMO JAZZ FESTIVAL DIMANCHE Saint-Aventin a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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