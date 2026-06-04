COSMO JAZZ FESTIVAL DIMANCHE Saint-Aventin
COSMO JAZZ FESTIVAL DIMANCHE Saint-Aventin dimanche 2 août 2026.
Saint-Aventin
COSMO JAZZ FESTIVAL DIMANCHE
PLATEAU DE SUPERBAGNÈRES Saint-Aventin Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 12:00:00
fin : 2026-08-02 21:30:00
Date(s) :
2026-08-02
12h Superbagnères Katarina Pejak
19h30 Superbagnères High Octane Trio
Tous les concerts sont en libre accès sans réservation.
Un festival participatif soutenu par vos élans solidaires ! .
PLATEAU DE SUPERBAGNÈRES Saint-Aventin 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 21 21
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English :
12pm Superbagnères: Katarina Pejak
7:30pm Superbagnères: High Octane Trio
L’événement COSMO JAZZ FESTIVAL DIMANCHE Saint-Aventin a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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