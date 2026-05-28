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AGENDA · Montmérac

Descente de caisses à savon semi-nocturne Montmérac

samedi 1 août 2026 · Montmérac

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Route de la Fontaine
Ville
16300 Montmérac
Département
Charente
Tarif

Montmérac

Descente de caisses à savon semi-nocturne

Route de la Fontaine Montmérac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 15:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Une première à Montmérac ! Venez nombreux vous amuser en supportant les bolides de la course de caisses à savon ! Restauration rapide et buvette sur place. Inscription des pilotes par téléphone avant le 17 juillet 2026, limité à 20 caisses à savon.
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Route de la Fontaine Montmérac 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 66 26 60 

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English : Descente de caisses à savon semi-nocturne

A first for Montmérac! Come along and have a great time cheering on the soapbox racers! Fast food and refreshments available on site. Drivers must register by telephone before 17 July 2026; places are limited to 20 soapbox cars.

L’événement Descente de caisses à savon semi-nocturne Montmérac a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de tourisme du Sud Charente

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