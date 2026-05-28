Informations pratiques

Montmérac

Descente de caisses à savon semi-nocturne

Route de la Fontaine Montmérac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 15:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Une première à Montmérac ! Venez nombreux vous amuser en supportant les bolides de la course de caisses à savon ! Restauration rapide et buvette sur place. Inscription des pilotes par téléphone avant le 17 juillet 2026, limité à 20 caisses à savon.

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Route de la Fontaine Montmérac 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 66 26 60

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English : Descente de caisses à savon semi-nocturne

A first for Montmérac! Come along and have a great time cheering on the soapbox racers! Fast food and refreshments available on site. Drivers must register by telephone before 17 July 2026; places are limited to 20 soapbox cars.

L’événement Descente de caisses à savon semi-nocturne Montmérac a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de tourisme du Sud Charente