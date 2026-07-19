Informations pratiques

Chalaux

Descente de caisses à savons

Le Bourg CHALAUX Chalaux Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-19 18:30:00

Date(s) :

2026-07-19

Descente de caisses à savons à Chalaux. Buvette et restauration sur place le midi. .

Le Bourg CHALAUX Chalaux 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté chalauxenfete@gmail.com

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English : Descente de caisses à savons

L’événement Descente de caisses à savons Chalaux a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs