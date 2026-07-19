AGENDA · Chalaux
Descente de caisses à savons Le Bourg Chalaux
dimanche 19 juillet 2026 · Le Bourg · Chalaux
Informations pratiques
Chalaux
Descente de caisses à savons
Le Bourg CHALAUX Chalaux Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19 18:30:00
Date(s) :
2026-07-19
Descente de caisses à savons à Chalaux. Buvette et restauration sur place le midi. .
Le Bourg CHALAUX Chalaux 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté chalauxenfete@gmail.com
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English : Descente de caisses à savons
L’événement Descente de caisses à savons Chalaux a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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