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Descente de caisses à savons Le Bourg Chalaux

dimanche 19 juillet 2026 · Le Bourg · Chalaux

Descente de caisses à savons Le Bourg Chalaux

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Le Bourg
Adresse
CHALAUX
Ville
58140 Chalaux
Département
Nièvre
Tarif

Chalaux

Descente de caisses à savons

Le Bourg CHALAUX Chalaux Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19 18:30:00

Date(s) :
2026-07-19

Descente de caisses à savons à Chalaux. Buvette et restauration sur place le midi.   .

Le Bourg CHALAUX Chalaux 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   chalauxenfete@gmail.com

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English : Descente de caisses à savons

L’événement Descente de caisses à savons Chalaux a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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