Partir en Livre à Chalaux Salle des fêtes Chalaux
mercredi 22 juillet 2026 · Salle des fêtes · Chalaux
Informations pratiques
Chalaux
Partir en Livre à Chalaux
Salle des fêtes Le Bourg Chalaux Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-07-22 18:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Venez lire, jouer et participer aux activités proposées par la bibliothèque et la ludothèque à la salle des fêtes de Chalaux pour Partir en Livre 2026 sur le thème des héros et héroïnes. Venez réveiller le super-héros qui est en vous ! .
Salle des fêtes Le Bourg Chalaux 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté bibliotheques@ccmorvan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Partir en Livre à Chalaux
L’événement Partir en Livre à Chalaux Chalaux a été mis à jour le 2026-06-25 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Chalaux (Nièvre)
- Tournée d’Alimentation Générale Culturelle Chalaux 2 juillet 2026
- Festival de musique Emotions baroques et romantiques” Le Bourg Chalaux 9 juillet 2026