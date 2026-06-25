Partir en Livre à Chalaux Salle des fêtes Chalaux

Informations pratiques

Chalaux

Partir en Livre à Chalaux

Salle des fêtes Le Bourg Chalaux Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-07-22 18:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Venez lire, jouer et participer aux activités proposées par la bibliothèque et la ludothèque à la salle des fêtes de Chalaux pour Partir en Livre 2026 sur le thème des héros et héroïnes. Venez réveiller le super-héros qui est en vous ! .

Salle des fêtes Le Bourg Chalaux 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté bibliotheques@ccmorvan.fr

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English : Partir en Livre à Chalaux

L’événement Partir en Livre à Chalaux Chalaux a été mis à jour le 2026-06-25 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)