Festival de musique Emotions baroques et romantiques” Le Bourg Chalaux
Festival de musique Emotions baroques et romantiques” Le Bourg Chalaux jeudi 9 juillet 2026.
Chalaux
Festival de musique Emotions baroques et romantiques”
Le Bourg Eglise Chalaux Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-07-09 23:30:00
Date(s) :
2026-07-09
“Concert Voyage Baroque” à l’Eglise Monteclair, Mercy, Haendel, Bach, Buxtehude, Bononcini par l’Ensemble Impetuosa.
Entrée libre.
Un verre de l’Amitié sera servi à l’issue du concert. .
Le Bourg Eglise Chalaux 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 70 59 56
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English : Festival de musique Emotions baroques et romantiques”
L’événement Festival de musique Emotions baroques et romantiques” Chalaux a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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