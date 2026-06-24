Festival de musique Emotions baroques et romantiques” Le Bourg Chalaux jeudi 9 juillet 2026.

Chalaux

Festival de musique Emotions baroques et romantiques”

Le Bourg Eglise Chalaux Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:00:00

fin : 2026-07-09 23:30:00

Date(s) :

2026-07-09

“Concert Voyage Baroque” à l’Eglise Monteclair, Mercy, Haendel, Bach, Buxtehude, Bononcini par l’Ensemble Impetuosa.

Entrée libre.

Un verre de l’Amitié sera servi à l’issue du concert. .

Le Bourg Eglise Chalaux 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 70 59 56

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L’événement Festival de musique Emotions baroques et romantiques” Chalaux a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs