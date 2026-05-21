Descente de rivière en paddle Mimizan
Descente de rivière en paddle Mimizan mercredi 12 août 2026.
Mimizan
Descente de rivière en paddle
2 rue des rameurs Mimizan Landes
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 16:00:00
fin : 2026-08-12 17:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Un cours d’eau calme bordé de chênes et de saules, un héron surpris qui s’envole… Au cœur de la nature, descendez en paddle jusqu’à Mimizan Plage sur un parcours de 4km très facile, accompagnés par un moniteur. Balade accessible aux débutants. A partir de 12 ans. .
2 rue des rameurs Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 14 98 44 contact@allwater.fr
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English : Descente de rivière en paddle
L’événement Descente de rivière en paddle Mimizan a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Mimizan
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