Descente (DHI) Les Gets Tourisme Les Gets
samedi 22 août 2026 · Les Gets Tourisme · Les Gets
Informations pratiques
Les Gets
Descente (DHI)
Les Gets Tourisme 89 route du Front de Neige Les Gets Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 11:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Les meilleurs pilotes mondiaux en Descente (DHI), s’affronteront sur un tracé exceptionnel.
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Les Gets Tourisme 89 route du Front de Neige Les Gets 74260 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 74 74 74 lesgets@lesgets.com
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English : Downhill (DHI)
The world’s best Downhill (DHI) riders will compete on exceptional tracks.
L’événement Descente (DHI) Les Gets a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme des Gets
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