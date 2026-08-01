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AGENDA · Les Gets

Descente (DHI) Les Gets Tourisme Les Gets

samedi 22 août 2026 · Les Gets Tourisme · Les Gets

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
11:30:00
Lieu
Les Gets Tourisme
Adresse
89 route du Front de Neige
Ville
74260 Les Gets
Département
Haute-Savoie
Tarif

Les Gets

Descente (DHI)

Les Gets Tourisme 89 route du Front de Neige Les Gets Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 11:30:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Les meilleurs pilotes mondiaux en Descente (DHI), s’affronteront sur un tracé exceptionnel.
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Les Gets Tourisme 89 route du Front de Neige Les Gets 74260 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 74 74 74  lesgets@lesgets.com

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English : Downhill (DHI)

The world’s best Downhill (DHI) riders will compete on exceptional tracks.

L’événement Descente (DHI) Les Gets a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme des Gets

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