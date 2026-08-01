Descente (DHI) Les Gets Tourisme Les Gets

samedi 22 août 2026 · Les Gets Tourisme · Les Gets

Informations pratiques

Les Gets

Descente (DHI)

Les Gets Tourisme 89 route du Front de Neige Les Gets Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 11:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Les meilleurs pilotes mondiaux en Descente (DHI), s’affronteront sur un tracé exceptionnel.

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Les Gets Tourisme 89 route du Front de Neige Les Gets 74260 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 74 74 74 lesgets@lesgets.com

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English : Downhill (DHI)

The world’s best Downhill (DHI) riders will compete on exceptional tracks.

L’événement Descente (DHI) Les Gets a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme des Gets