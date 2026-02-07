Descente du Crochu en caisse à savon Veigné
Descente du Crochu en caisse à savon Veigné dimanche 14 juin 2026.
Veigné
Descente du Crochu en caisse à savon
Avenue de Couzières Veigné Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 09:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Course de caisses à savon
Dimanche 14 juin 2026 09:00
À partir de 9h essais
Des descentes en non-stop toute la journée (nouveauté 2026 !) — même le midi, le spectacle continue !
17h remise des récompenses
2 buvettes pour vous rafraîchir
Food trucks
Course de caisses à savon
Dimanche 14 juin 2026 09:00
À partir de 9h essais
Des descentes en non-stop toute la journée (nouveauté 2026 !) — même le midi, le spectacle continue !
17h remise des récompenses
Sur place
2 buvettes pour vous rafraîchir
Food trucks pour vous restaurer
Une ambiance conviviale à partager en famille ou entre amis
Venez encourager les pilotes, découvrir des caisses à savon originales et passer un moment festif et chaleureux avec nous ! .
Avenue de Couzières Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 36 36 ladescenteducrochu37250@gmail.com
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English :
Nearly thirty cars will descend this mythical hill, which has already seen several bike and car races. Awards ceremony scheduled for 5.30pm. Refreshment bar and catering on site. Parking at Pré Vergé.
L’événement Descente du Crochu en caisse à savon Veigné a été mis à jour le 2026-05-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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