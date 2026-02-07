Veigné

Descente du Crochu en caisse à savon

Avenue de Couzières Veigné Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 09:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Course de caisses à savon

Dimanche 14 juin 2026 09:00

À partir de 9h essais

Des descentes en non-stop toute la journée (nouveauté 2026 !) — même le midi, le spectacle continue !

17h remise des récompenses

2 buvettes pour vous rafraîchir

Food trucks

Course de caisses à savon

Dimanche 14 juin 2026 09:00

À partir de 9h essais

Des descentes en non-stop toute la journée (nouveauté 2026 !) — même le midi, le spectacle continue !

17h remise des récompenses

Sur place

2 buvettes pour vous rafraîchir

Food trucks pour vous restaurer

‍ ‍ ‍ Une ambiance conviviale à partager en famille ou entre amis

Venez encourager les pilotes, découvrir des caisses à savon originales et passer un moment festif et chaleureux avec nous ! .

Avenue de Couzières Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 36 36 ladescenteducrochu37250@gmail.com

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English :

Nearly thirty cars will descend this mythical hill, which has already seen several bike and car races. Awards ceremony scheduled for 5.30pm. Refreshment bar and catering on site. Parking at Pré Vergé.

L’événement Descente du Crochu en caisse à savon Veigné a été mis à jour le 2026-05-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme