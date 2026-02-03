Vide Grenier Champétre de la Championniére

Veigné Indre-et-Loire

Début : 2026-04-19 08:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

2026-04-19

19 avril 2026, de 8h à 18h

Vide greniers champêtre organisé par l’ASV 37

Restauration et buvette sur place.

Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 59 20 57 90

English :

april 19, 2026, 8 a.m. to 6 p.m

Country garage sale organized by ASV 37

Catering and refreshments on site.

L’événement Vide Grenier Champétre de la Championniére Veigné a été mis à jour le 2026-02-03 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme