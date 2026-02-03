Vide Grenier Champétre de la Championniére Veigné
Vide Grenier Champétre de la Championniére Veigné dimanche 19 avril 2026.
Vide Grenier Champétre de la Championniére
Veigné Indre-et-Loire
Début : 2026-04-19 08:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
2026-04-19
19 avril 2026, de 8h à 18h
Vide greniers champêtre organisé par l’ASV 37
Restauration et buvette sur place.
Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 59 20 57 90
English :
april 19, 2026, 8 a.m. to 6 p.m
Country garage sale organized by ASV 37
Catering and refreshments on site.
