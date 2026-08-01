Informations pratiques

Saint-Sixte

Descente du fleuve en canoë dans le cadre de Garonne en Fête

Départ de Saint-Sixte Saint-Sixte Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 09:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

– Circuit court matin de Saint-Sixte à Boé (2h). Départ en bus à 8h30, départ des canoës à 9h30.

– Circuit court après-midi de Boé à Saint-Hilaire-de-Lusignan (2h). Départ en bus à 13h00, départ des canoës à 14h.

– Circuit long de Saint-Sixte à Saint-Hilaire-Hilaire-de-Lusignan (4h). idem mati

Descente du fleuve en canoë le samedi 22 août 2026 à partir de 9h30.

Trois circuits sont proposés

– Circuit court matin de Saint-Sixte à Boé, environ 2h. Départ en bus à 8h30, petit-déjeuner à 9h, départ des canoës à 9h30.

– Circuit court après-midi de Boé à Saint-Hilaire-de-Lusignan, environ 2h. Départ en bus à 13h00, départ des canoës à 14h.

– Circuit long de Saint-Sixte à Saint-Hilaire-de-Lusignan, environ 4h. Départ en bus à 8h30, petit-déjeuner à 9h, départ des canoës à 9h30. Pause obligatoire vers 11h30 à Boé plage. .

Départ de Saint-Sixte Saint-Sixte 47220 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 68 67 communication@agglo-agen.fr

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English : Descente du fleuve en canoë dans le cadre de Garonne en Fête

– Short morning tour: from Saint-Sixte to Bé (2 hours). Bus departs at 8:30 a.m., canoes set off at 9:30 a.m.

– Short afternoon tour: from Boé to Saint-Hilaire-de-Lusignan (2 hours). Bus departs at 1:00 p.m., canoes launch at 2:00 p.m.

– Long route: from Saint-Sixte to Saint-Hilaire-de-Lusignan (4 hours). Same schedule as this morning.

L’événement Descente du fleuve en canoë dans le cadre de Garonne en Fête Saint-Sixte a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Destination Agen