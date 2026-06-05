Descente en canoë-kayak Base Nautique de la Sablière Base de Loisir de la Sablière Le Palais-sur-Vienne

Le Palais-sur-Vienne

Descente en canoë-kayak Base Nautique de la Sablière

Base de Loisir de la Sablière 2 Avenue François Mitterrand Le Palais-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : 80 – 80 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-08-01 12:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29

La saison des activités nautiques de la Base de Loisirs de la Sablière est ouverte ! Qu’importe que vous soyez connaisseurs ou amateurs de sports aquatiques, les descentes organisées par la Base de Loisirs de la Sablière au Palais-sur-Vienne sont accessibles à tous les niveaux! Loisir, détente, sport et découverte de nos beaux paysages, le canoë-kayak vous permet de profiter de tout cela en solo ou à plusieurs !

Descente de la Vienne en canoë-kayak sur réservation.

Plusieurs sessions possibles matin (10h et 11h) et après-midi (14h).

Plusieurs parcours possibles Saint-Priest Taurion Le Palais-sur-Vienne Limoges

Durée et distance moyenne 2h 8km.

La location à l’heure d’équipements nautiques (kayak, canoë, paddle) est également possible tous les samedis. Possibilité en semaine en prenant contact avec la base nautique. .

Base de Loisir de la Sablière 2 Avenue François Mitterrand Le Palais-sur-Vienne 87410 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 35 32 77 base.nautique@lepalaissurvienne.fr

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English : Descente en canoë-kayak Base Nautique de la Sablière

L’événement Descente en canoë-kayak Base Nautique de la Sablière Le Palais-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Limoges Métropole