Location de canoë, kayak et paddle Base Nautique de la Sablière Base de Loisir de la Sablière Le Palais-sur-Vienne

Le Palais-sur-Vienne

Location de canoë, kayak et paddle Base Nautique de la Sablière

Base de Loisir de la Sablière 2 Avenue François Mitterrand Le Palais-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 09:30:00

fin : 2026-07-25 16:00:00

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29

La saison des activités nautiques de la Base de Loisirs de la Sablière est ouverte ! Qu’importe que vous soyez connaisseurs ou amateurs de sports aquatiques, la location d’équipements nautiques (kayak, canoë, paddle) organisées par la Base de Loisirs de la Sablière au Palais-sur-Vienne est accessible à tous les niveaux! Loisir, détente, sport et découverte de nos beaux paysages, les canoës, kayaks et paddles vous permettent de profiter de tout cela en solo ou à plusieurs ! .

Base de Loisir de la Sablière 2 Avenue François Mitterrand Le Palais-sur-Vienne 87410 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 35 32 77 base.nautique@lepalaissurvienne.fr

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English : Location de canoë, kayak et paddle Base Nautique de la Sablière

L’événement Location de canoë, kayak et paddle Base Nautique de la Sablière Le Palais-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Limoges Métropole