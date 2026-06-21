Dessin kawaii été Atelier pour enfants Chez Tatie Granville
Dessin kawaii été Atelier pour enfants Chez Tatie Granville mardi 7 juillet 2026.
Granville
Dessin kawaii été
Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:30:00
fin : 2026-07-07 12:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Viens t’initier ou te perfectionner à ce style de dessin issu de la culture japonaise, qui se résume en un mot Mignon !
Thème abordé lors de cette séance l’été.
A partir de 3 ans. Convient aux plus jeunes comme aux ados. .
Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com
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English : Dessin kawaii été
L’événement Dessin kawaii été Granville a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Granville Terre et Mer
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