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Dessin kawaii été Atelier pour enfants Chez Tatie Granville

Dessin kawaii été Atelier pour enfants Chez Tatie Granville

Dessin kawaii été Atelier pour enfants Chez Tatie Granville mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Atelier pour enfants Chez Tatie

Adresse : 9 Rue du Docteur Letourneur

Ville : 50400 Granville

Département : Manche

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Granville

Dessin kawaii été

Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:30:00
fin : 2026-07-07 12:00:00

Date(s) :
2026-07-07

Viens t’initier ou te perfectionner à ce style de dessin issu de la culture japonaise, qui se résume en un mot Mignon !
Thème abordé lors de cette séance l’été.
A partir de 3 ans. Convient aux plus jeunes comme aux ados.   .

Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82  contact@cheztatiegranville.com

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English : Dessin kawaii été

L’événement Dessin kawaii été Granville a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Granville Terre et Mer

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