Dessine avec modèle vivant ! Maison Marbeuf Rennes 5 avril – 5 juillet, certains dimanches Ille-et-Vilaine

Une activité créative pendant ton week-end, ça te tente ? Pas de pression ni prérequis, on se concentre sur la retranscription des mouvements du modèle avec quelques astuces en bonus !

Offrez-vous une pause artistique dans votre weekend en bonne compagnie, avec cette séance de dessin d’après modèle vivant.e. Une belle séance de lâcher-prise sur toutes les injonctions académiques liées au dessin et aux normes de beauté. Ici vous êtes libre de créer et d’expérimenter dans un cadre respectueux où quiconque peut se sentir à l’aise. Chaque séance sera rythmée par différentes poses réalisées par la.e modèle Soraya, avec un temps imparti pour réaliser votre dessin. Cet atelier est un bon échauffement pour se libérer l’esprit des détails inutiles et se focaliser sur l’intention et le mouvement.

L’atelier sera guidé par Typhaine, illustratrice et tatoueuse, qui vous aidera si besoin et gardera un œil sur le chrono !

Apportez votre matériel préféré pour dessiner. Laissez-vous tenter également par d’autres techniques (crayons de couleurs, graphite, stylo bic, peinture, aquarelle…) ! Du matériel sera mis à disposition si besoin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-05T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-05T17:00:00.000+02:00

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https://www.helloasso.com/associations/maison-marbeuf/evenements/viens-dessiner-avec-modele-vivant maisonmarbeuf@mailo.bzh

Maison Marbeuf 21 boulevard Marbeuf 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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