Dessine-moi une œuvre du musée !, Musée d’art et d’histoire de Colombes, Colombes

Dessine-moi une œuvre du musée ! Samedi 23 mai, 20h00 Musée d’art et d’histoire de Colombes Hauts-de-Seine

Réservation conseillée : 01 47 86 38 85 / musee@mairie-colombes.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Gilles Rochier, aux côtés d’une conteuse, tente de relever le défi : dessiner une oeuvre décrite par son acolyte, en complicité avec le public. Au cours de la soirée, les deux artistes mettent en image et en récit une oeuvre du musée. Rêver, partager, rire, voici la promesse de ce rendez-vous qui réserve d’autres surprises tout au long de la soirée et un nouvel éclairage sur les collections !

Tout public. Gratuit, entrée libre.

Réservation conseillée : 01 47 86 38 85 / musee@mairie-colombes.fr

Musée d’art et d’histoire de Colombes 2 Rue Gabriel Péri, 92700 Colombes, France Colombes 92700 Centre Hauts-de-Seine Île-de-France 0147863885 https://www.colombes.fr/la-ville/la-vie-quotidienne/culture-et-loisirs/musee-municipal-dart-et-dhistoire [{« link »: « mailto:musee@mairie-colombes.fr »}] Fouilles archéologiques à Colombes. Les grands domaines de l’Ancien Régime et leurs illustres propriétaires. Dès l’Ancien Régime, Colombes est le théâtre où se jouent des destins exceptionnels : la reine Henriette d’Angleterre (1609-1669), veuve de Charles Ier d’Angleterre décapité par la révolution de Cromwell, vient y passer ses dernières années. Sur l’île de Moulin Joly, Claude-Henri Watelet aménage un des premiers jardins pittoresques au siècle des Lumières, à découvrir en maquette ainsi que le village de Colombes en 1780. Peintures XVIIe et XIXe siècles. Évolution de l’urbanisme (arrivée du chemin de fer, le pavillonnaire, les Habitations à Bon Marché…). Le développement industriel de Colombes au XIXe et XXe siècle est marquée par des noms illustres : parfums (Guerlain, Dorin, Sauzé), automobile (Facel-Vega, Hispano-Suiza), aéronautique (Gnome et Rhône, Amiot), téléphonie (Ericsson), Kleber… Le passé sportif de Colombes : le stade Yves du Manoir débute son histoire avec les Jeux Olympiques de 1924 et reste le haut lieu des rencontres sportives en France (la Coupe du Monde de 1938) jusqu’à la rénovation du Parc des Princes au début des années 1970. SNCF Ligne J gare de Colombes

Spectacle-démonstration « Dessine-moi une œuvre du musée ! »

©Gilles Rochier