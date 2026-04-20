Nébian

DESSINE TA BD ! AVEC NINA SIX

2 rue du Professeur Calmette Nébian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Après deux BD chez Sarbacane, Les Pissenlits et La Mousse, Nina Six se lance dans un album et une série de romans jeunesse. Découvrez son univers grâce à un atelier à la manière de , qui vous permet de créer une planche de bande dessinée avec contraintes graphiques !

Atelier suivi d’une séance de dédicaces et vente proposée par la Librairie Un point un trait.

Après deux BD chez Sarbacane, Les Pissenlits et La Mousse, Nina Six se lance dans un album et une série de romans jeunesse. Découvrez son univers grâce à un atelier à la manière de , qui vous permet de créer une planche de bande dessinée avec contraintes graphiques !

Atelier suivi d’une séance de dédicaces et vente proposée par la Librairie Un point un trait.

À partir de 8 ans

Gratuit, sur inscription

En partenariat avec l’association Tapatoudi .

2 rue du Professeur Calmette Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 48 63 bibliotheque@nebian.fr

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English :

After two comics published by Sarbacane, Les Pissenlits and La Mousse, Nina Six is now working on an album and a series of novels for young readers. Discover her world through an à la manière de workshop, where you can create a comic strip with graphic constraints!

Workshop followed by book signing and sales by Librairie Un point un trait.

L’événement DESSINE TA BD ! AVEC NINA SIX Nébian a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT DU CLERMONTAIS