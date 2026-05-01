BIBLIOTHÈQUE HORS LES MURS Nébian
BIBLIOTHÈQUE HORS LES MURS Nébian lundi 4 mai 2026.
Nébian
BIBLIOTHÈQUE HORS LES MURS
13 avenue Marcellin Albert Nébian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04
fin : 2026-06-15
Date(s) :
2026-05-04
Le fonds thématique sur les Activités de Pleine Nature déménage à la cave coopérative de Nébian, la salle d’escalade de l’association Escalagou, pour se retrouver au plus près des sportifs…
Retrouvez un large choix de romans, bandes dessinées, albums, biographies et documentaires sur les différents sports de pleine nature, les expéditions, les exploits, les livres techniques…
Le fonds thématique sur les Activités de Pleine Nature déménage à la cave coopérative de Nébian, la salle d’escalade de l’association Escalagou, pour se retrouver au plus près des sportifs…
Retrouvez un large choix de romans, bandes dessinées, albums, biographies et documentaires sur les différents sports de pleine nature, les expéditions, les exploits, les livres techniques… Vous pouvez les lire sur place et/ou emprunter. .
13 avenue Marcellin Albert Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 48 63 bibliotheque@nebian.fr
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English : BIBLIOTHÈQUE HORS LES MURS
The thematic collection on outdoor activities has moved to the Cave Coopérative de Nébian, the climbing gym of the Escalagou association, to be closer to sportsmen and women?
Discover a wide selection of novels, comics, albums, biographies and documentaries on various outdoor sports, expeditions, exploits, technical books?
L’événement BIBLIOTHÈQUE HORS LES MURS Nébian a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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