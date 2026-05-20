Audierne

Dessiner à l’Aquashow atelier enfants (6-10 ans)

Aquashow Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

10h-12h

Mer 8, 15, 22, 29 JUILLET

Mer 5, 12, 19, 26 AOÛT

Adresse Aquashow d’Audierne

TARIF 20€ + entrée aquashow 7,50€

TARIF FAMILLE 15€ + entrée aquashow 7,50€ (par enfant) .

Aquashow Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 88 08 26 69

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English :

L’événement Dessiner à l’Aquashow atelier enfants (6-10 ans) Audierne a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz