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Dessiner à l’Aquashow atelier enfants (6-10 ans) Audierne

Dessiner à l’Aquashow atelier enfants (6-10 ans) Audierne mercredi 12 août 2026.

Adresse : Aquashow

Ville : 29770 Audierne

Département : Finistère

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Tarif :

Audierne

Dessiner à l’Aquashow atelier enfants (6-10 ans)

Aquashow Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

10h-12h
Mer 8, 15, 22, 29 JUILLET
Mer 5, 12, 19, 26 AOÛT

Adresse Aquashow d’Audierne
TARIF 20€ + entrée aquashow 7,50€
TARIF FAMILLE 15€ + entrée aquashow 7,50€ (par enfant)   .

Aquashow Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 88 08 26 69 

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English :

L’événement Dessiner à l’Aquashow atelier enfants (6-10 ans) Audierne a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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