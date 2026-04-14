Dessiner c’est jouer ! (+ 6 ans), Musée d’arts de Nantes, Nantes

Dessiner c’est jouer ! (+ 6 ans) Dimanche 26 avril, 15h00 Musée d’arts de Nantes Loire-Atlantique

Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur l’agenda en ligne.

Tarifs : 8€/4€/2,5€/gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T15:00:00+02:00 – 2026-04-26T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T15:00:00+02:00 – 2026-04-26T16:00:00+02:00

En famille, venez jouer et dessiner face aux oeuvres. Relevez les défis, crayon en main, accompagnés d’une médiatrice.

À partir de 6 ans.

Durée : 1h

Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/reserver-une-activite-au-musee-d-arts-de-nantes/ »}]

Venez jouer en famille au musée.

© Musée d’arts de Nantes – Photo : C.Clos