Dessiner la mer, le ciel et les bateaux… atelier enfants (6-10 ans) Audierne
Dessiner la mer, le ciel et les bateaux… atelier enfants (6-10 ans) Audierne vendredi 28 août 2026.
Audierne
Dessiner la mer, le ciel et les bateaux… atelier enfants (6-10 ans)
Aquashow Audierne Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
TARIF 20€
TARIF FAMILLE 15€
10h-12h
Vend 10, 17, 24 JUILLET
Vend 7, 14, 21, 28 AOÛT .
Aquashow Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 88 08 26 69
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English :
L’événement Dessiner la mer, le ciel et les bateaux… atelier enfants (6-10 ans) Audierne a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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