Audierne

Dessiner la mer, le ciel et les bateaux… atelier enfants (6-10 ans)

Aquashow Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

TARIF 20€

TARIF FAMILLE 15€

10h-12h

Vend 10, 17, 24 JUILLET

Vend 7, 14, 21, 28 AOÛT .

Aquashow Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 6 88 08 26 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Dessiner la mer, le ciel et les bateaux… atelier enfants (6-10 ans) Audierne a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz