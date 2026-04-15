Dessiner sur l’herbe, Le Pavillon – Maison de quartier de la Bottière, Nantes

Dessiner sur l’herbe 2 – 20 juin Le Pavillon – Maison de quartier de la Bottière Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T16:00:00+02:00 – 2026-06-02T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T15:00:00+02:00 – 2026-06-20T18:00:00+02:00

LE PAVILLON, lieu dédié aux arts visuels, situé en vis à vis de la Maison de quartier Bottière, ouvre ses portes pour présenter le travail des élèves qui fréquentent les ateliers Arts Plastiques, des enfants agés de 5 à 10 ans du mercredi, l’atelier BD Manga Architecture des jeunes âgés de 10 à 15 ans du lundi et mardi, l’atelier Dessin Gravure des adultes du mercredi de l’association TWO POINTS, la restitution de fin de résidence de CILIA CARLITOS, artiste invitée dans le cadre d’une résidence amateur et les ateliers Dessin Peinture des adultes du jeudi de l’association VÉRONÈSE.

Vernissage mardi 2 juin 2026 de 16h à 20h, au PAVILLON-maison de quartier Bottière, 147 route de Sainte-Luce à Nantes.

Exposition du 3 au 20 juin 2026 :

ouvert mercredi, vendredi et samedi de 15h à 18h

Le Pavillon – Maison de quartier de la Bottière 147 Route de Sainte Luce , Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « twopoints.contact@gmail.com »}]

LE PAVILLON ouvre ses portes pour présenter DESSINER SUR L’HERBE une exposition des ateliers TWO POINTS et VÉRONÈSE et la sortie de résidence de Cilia CARLITOS. moisdespratiquesartistiques2026 le pavillon maison de quartier bottière