Dessinons l’automne, RDV au parking sur la D418, à l’entrée de la forêt, Thorigny-sur-Marne

samedi 19 septembre 2026 · RDV au parking sur la D418, à l'entrée de la forêt · Thorigny-sur-Marne

Informations pratiques

Dessinons l’automne Samedi 19 septembre, 14h00 RDV au parking sur la D418, à l’entrée de la forêt Seine-et-Marne

Limité à 12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

A l’approche de l’automne, venez prendre plaisir à dessiner à la chaleur des derniers rayons de soleil de l’été, saisissez les couleurs chatoyantes des premières feuilles mortes.

Cette inititation au dessin naturaliste vous permettra aussi, par l’observation, d’étudier les comportements des espèces et de les identifier (faune et flore).

Matériel fourni mais ceux qui le souhaitent peuvent amener leur propre matériel de dessin.

RDV au parking sur la D418, à l’entrée de la forêt 226 Rue de Claye 77400 Thorigny-sur-Marne Thorigny-sur-Marne 77400 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.iledefrance-nature.fr/animations-nature/page/3/ »}]

A l’approche de l’automne, venez prendre plaisir à dessiner à la chaleur des derniers rayons de soleil de l’été, saisissez les couleurs chatoyantes des premières feuilles mortes. dessin nature

Île-de-France Nature /Maélan Liger