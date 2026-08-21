Exposition Lux in tenebris, Bibliothèque du Moustier – Auditorium, Thorigny-sur-Marne

Informations pratiques

Exposition Lux in tenebris 2 et 3 octobre Bibliothèque du Moustier – Auditorium Seine-et-Marne

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque ; à partir de 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T16:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Avec cette exposition interactive, vous voilà propulsé dans un thriller médiéval dont vous êtes le héros. Muni d’une tablette et d’un casque audio, vous sillonnez le village à la recherche des indices pour confondre le meurtrier. Un thriller immersif qui vous plonge dans le haut moyen-âge et vous invite à mener l’enquête.

Exposition interactive réalisée par Atelier In8, proposée par la médiathèque départementale de Seine-et-Marne

Bibliothèque du Moustier – Auditorium 1 ter rue du Moustier – 77400 Thorigny-sur-Marne Thorigny-sur-Marne 77400 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 07 89 71 https://bibliotheques.marneetgondoire.fr/localisation/biblioth%C3%A8que-de-thorigny

Biblis en folie 2026

© Atelier In8