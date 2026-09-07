Destin – Tribute Céline Dion, Le Zéphyr, Hem

Informations pratiques

Destin – Tribute Céline Dion Samedi 17 octobre, 20h00 Le Zéphyr Nord

Catégorie 1 – 45 €

Catégorie 2 – 42 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T20:00:00+02:00 – 2026-10-17T23:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T20:00:00+02:00 – 2026-10-17T23:00:00+02:00

DESTIN – TRIBUTE CÉLINE DION

Samedi 17 octobre 2026 | 20h

Créé début 2024 par Marianne Vacherand et Julien Rouge, le groupe DESTIN Tribute Céline Dion est originaire d’Annecy en Haute Savoie.

Porté par la passion de ses créateurs pour l’oeuvre de la diva internationale, le projet a mis plusieurs mois à voir le jour, jusqu’à donner sa toute première représentation le 26 octobre 2024 au Pôle Culturel d’Alby sur Chéran, rempli à sa jauge maximale pour l’occasion.

La composition de l’équipe artistique est le point fort du groupe. Il est composé de 6 musiciens et chanteurs, tous professionnels, qui interprètent les chansons de Céline Dion avec une fidélité remarquable, en reproduisant des versions LIVE soigneusement sélectionnées.

Le groupe a déjà produit son spectacle et conquis le public à travers plusieurs concerts en France en 2024 et 2025. Il a pour objectif de rendre hommage à la carrière de cette artiste immense, avec précision, élégance et souci du détail, en cherchant continuellement à rendre ses prestations plus authentiques et proches de ce que les fans ont pu vivre lors des concerts de Céline Dion.

Tarifs :

Catégorie 1 – 45 €

Catégorie 2 – 42 €

Le Zéphyr Rue du Tilleul 59510 HEM Hem 59510 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 76 01 02 00 »}]

Ses plus grands titres dans un show exceptionnel ! concert Céline Dion