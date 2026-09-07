Florian Lex, Le Zéphyr, Hem

Informations pratiques

Florian Lex Vendredi 20 novembre, 20h00 Le Zéphyr Nord

Carré Or (parterre) – 40 €

Catégorie 1 (gradin) – 36 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-20T20:00:00+01:00 – 2026-11-20T23:00:00+01:00

Fin : 2026-11-20T20:00:00+01:00 – 2026-11-20T23:00:00+01:00

FLORIAN LEX

« Imparfaits’

Samedi 20 novembre 2026 | 20h

Le Spotlight et Filprod Productions présentent : Un spectacle dans lequel vous allez forcément vous reconnaître.

Comme tout bon Français qui se respecte, Florian la ramène à tout propos, adore râler et aime beaucoup trop… la raclette. Il rêve d’un monde où les dictats de la société et les embrouilles du quotidien n’existent pas. Pourtant Florian sait que tout ça est impossible et qu’il vaut mieux y jeter un regard amusé et le tourner en dérision à la moindre occasion.

Le saviez-vous ? Florian cartonne sur Internet avec ses vidéos qui cumulent plusieurs millions de vues ! Il interprète aussi le rôle de Max dans la série « Scènes de Ménages » sur M6.

Auteurs et mise en scène : Florian LEX et Yohann LAVÉANT

Tout public à partir de 12 ans (spectacle déconseillé sous cet âge)

Durée : 1h30

Tarifs :

Carré Or (parterre) – 40 €

Catégorie 1 (gradin) – 36 €

Le Zéphyr Rue du Tilleul 59510 HEM Hem 59510 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 98 46 35 »}]

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