Détours Le Diapason – Université de Rennes Rennes
mercredi 7 octobre 2026 · Le Diapason - Université de Rennes · Rennes
Informations pratiques
Détours Le Diapason – Université de Rennes Rennes Mercredi 7 octobre, 18h30 Ille-et-Vilaine
Récit photographique conté, par François Lepage
Détours
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**Le photographe breton François Lepage propose des mises en scène contées de ses expéditions, de ses voyages, de ses projets photographiques.**
Dans ce récit, seul en scène, épaulé par ses photographies, il mène en miroir une double exploration, celle du continent Antarctique – qu’il a traversé avec l’Institut Polaire Paul-Emile Victor (IPEV) à bord d’un camion de 26 tonnes – et celle d’un territoire plus vaste encore, empli de doutes, de détours et de failles : le continent intérieur.
_Récit suivi du vernissage de l’exposition La Lune est Blanche, conçue avec son frêre le dessinateur Emmanuel Lepage_
_Dédicaces du photographe prévues !_
**► Mercredi 7 octobre à 18h30**
**Au Diapason / Gratuit**
**>** [**Réservation**](https://www.billetweb.fr/detours-conference-contee-francois-lepage)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-07T18:30:00.000+02:00
Fin : 2026-10-07T20:00:00.000+02:00
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https://diapason.univ-rennes.fr/ https://www.billetweb.fr/detours-conference-contee-francois-lepage
Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine
culture@univ-rennes1.fr 02 23 23 55 68
G.julien
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