Informations pratiques

Détours Le Diapason – Université de Rennes Rennes Mercredi 7 octobre, 18h30 Ille-et-Vilaine

Récit photographique conté, par François Lepage

Détours

——-

**Le photographe breton François Lepage propose des mises en scène contées de ses expéditions, de ses voyages, de ses projets photographiques.**

Dans ce récit, seul en scène, épaulé par ses photographies, il mène en miroir une double exploration, celle du continent Antarctique – qu’il a traversé avec l’Institut Polaire Paul-Emile Victor (IPEV) à bord d’un camion de 26 tonnes – et celle d’un territoire plus vaste encore, empli de doutes, de détours et de failles : le continent intérieur.

_Récit suivi du vernissage de l’exposition La Lune est Blanche, conçue avec son frêre le dessinateur Emmanuel Lepage_

_Dédicaces du photographe prévues !_

**► Mercredi 7 octobre à 18h30**

**Au Diapason / Gratuit**

**>** [**Réservation**](https://www.billetweb.fr/detours-conference-contee-francois-lepage)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-07T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-10-07T20:00:00.000+02:00

1

https://diapason.univ-rennes.fr/ https://www.billetweb.fr/detours-conference-contee-francois-lepage

Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine

culture@univ-rennes1.fr 02 23 23 55 68

G.julien



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

