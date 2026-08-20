Detroit Legends : CYBOTRON + DOPPLEREFFEKT, Alhambra, Genève

Informations pratiques

Detroit Legends : CYBOTRON + DOPPLEREFFEKT Jeudi 8 octobre, 20h30 Alhambra

Divers tarifs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T20:30:00+02:00 – 2026-10-08T23:00:00+02:00

Fin : 2026-10-08T20:30:00+02:00 – 2026-10-08T23:00:00+02:00

DETROIT LEGENDS : CYBOTRON + DOPPLEREFFEKT

Les pionniers de Detroit réunis en exclusivité sur la scène de l’Alhambra

Une affiche aussi rare qu’incontournable : Cybotron et Dopplereffekt sur une même scène, c’est faire dialoguer deux projets fondateurs de l’histoire de l’Électro.

Il y a des affiches qui relèvent de l’événement. Réunir Cybotron et Dopplereffekt sur la même scène en fait partie.

Deux projets fondateurs de l’Électro de Détroit, deux visions qui ont contribué à écrire l’histoire d’un son né de la rencontre entre futurisme, technologie et culture afro-américaine.

Plus de quarante ans après leurs débuts, leur influence continue de traverser les générations et d’imprégner les musiques électroniques contemporaines.

Ultra-rare, cette rencontre dépasse le simple concert : elle rappelle pourquoi Détroit reste l’un des épicentres de l’innovation électronique. Une soirée qui s’annonce déjà comme un moment d’histoire.

En ouverture, le Genevois Orphia viendra prolonger cet héritage fondateur à travers un live nourri par les pionniers de Detroit. Ses textures analogiques, rythmiques millimétrées et atmosphères futuristes formeront une passerelle entre les origines du mouvement et sa résonance contemporaine pour toute une nouvelle génération d’artistes.

Trois lives, plusieurs générations, pour une même vision de la musique électronique. Une occasion rare de voir réunis sur une même scène quelques-uns des plus grands architectes du son qui continuent de façonner le futur.

Horaires (sous réserve de modifications) :

Portes : 19h30

Concert : 20h30

Contact (organisateur) : billetterie@headfun.ch

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 36 50 http://www.alhambra-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://discover.smeetz.com/product/b2b/76928/booking/e-26-detroit-legends?referrer=Alhambra&utm_medium=smeetzReferralLink&productId=76928&codes=LTTLM1FM&cats=162293&set_ticket=162293 »}] [{« link »: « mailto:billetterie@headfun.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/alhambra/

Electron Festival présente : Cybotron + Dopplereffekt + Orphia en concert à l’Alhambra, le 08 octobre 2026

DR