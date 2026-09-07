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Deux nouvelles sculptures monumentales dans la forteresse médiévale de Châteaubrun, Château de Châteaubrun, Cuzion

samedi 19 septembre 2026 · Château de Châteaubrun · Cuzion

Deux nouvelles sculptures monumentales dans la forteresse médiévale de Châteaubrun, Château de Châteaubrun, Cuzion

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Châteaubrun
Adresse
Châteaubrun, 36190 Cuzion
Ville
36190 Cuzion
Département
Indre

Deux nouvelles sculptures monumentales dans la forteresse médiévale de Châteaubrun 19 et 20 septembre Château de Châteaubrun Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La forteresse médiévale de Châteaubrun est aujourd’hui le lieu de vie des sculptures monumentales du potier sculpteur Guy Baudat.
Les visiteurs pourront accéder librement et y découvrir en 2026 deux nouvelles oeuvres hautement symboliques.
L’une « CHOC ET SENS » (inox, bronze, corten) culmine à 10 mètres et a pris place dans une clairière dédiée à l’entrée de la forêt des sculptures…
L’autre « ART OFFICIEL » (inox, bronze, acier) est située sur un podium au pied des murailles bordant la première douve.
CHOC ET SENS met en scène la puissance et la violence de l’intelligence artificielle face à l’intelligence humaine qui s’avère être féminine et donc symbolisée par une femme décapitée mais debout.
« ART OFFICIEL » met en scène, à l’arrière d’un vaste étal garni de drogues dures à prix doux, un dealer d’ETAT hors norme, à savoir sans la moindre référence à l’image d’Épinal stéréotypée que l’on peut se faire du mécréant.

Château de Châteaubrun Châteaubrun, 36190 Cuzion Cuzion 36190 Indre Centre-Val de Loire 02 54 01 45 45 – 06 48 76 18 22 http://www.chateaubrun.fr/ https://www.facebook.com/guybaudatsculptureschateaubrun/ Forteresse médiévale possédant un donjon restauré culminant à 35 mètres, une cour close, une crypte, des oubliettes, un oratoire, des sculptures monumentales en bronze… parking libre sur le chemin d’accès à la forteresse…
Visite libre du site exceptionnel de Châteaubrun lieu de vie d’une centaine de sculptures monumentales de Guy Baudat.

©felineharfang

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