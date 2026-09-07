Deux œuvres corail signées Guillaume Bottazzi, Absolu Mandelieu, Mandelieu-la-Napoule

Informations pratiques

Deux œuvres corail signées Guillaume Bottazzi 19 et 20 septembre Absolu Mandelieu Alpes-Maritimes

Visible depuis l’extérieur en dehors des horaires

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ces deux œuvres corail émaillées de 2,80 mètres ont été réalisées en 2020 à Mandelieu-la-Napoule. Elles semblent émerger des fonds marins. Cette commande in situ implique une approche globale prenant en compte différents paramètres spécifiques au lieu d’installation.

Elles sont composées d’émaux déposés sur du verre trempé et feuilleté.

Cette commande in situ implique une approche globale intégrant différents paramètres spécifiques au lieu où elles se trouvent. Elles créent un espace onirique, enchanteur, qui évolue en fonction de notre imaginaire.

À l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, l’artiste peintre Guillaume Bottazzi, pionnier de la neuroesthétique appliquée, nous invite à un parcours artistique gargantuesque composé de plus de 90 œuvres d’art patrimoniales qui nous font du bien.

Ces œuvres sont à découvrir dans toute la France, des Hauts-de-France à la région Occitanie, en passant par la capitale, le Grand Paris, l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Guillaume Bottazzi a signé plus de 180 œuvres patrimoniales qui ont la vocation de valoriser le patrimoine, en Europe, aux Etats-Unis, en Chine et au Japon, commandées par des villes, des musées et des architectes. Elles s’inscrivent au patrimoine architectural des lieux où elles se situent.

Cette initiative intervient alors que l’Union Européenne et la France ont désigné la santé mentale comme « Grande Cause nationale » pour 2026. Ces œuvres in situ améliorent notre qualité de vie. Ces créations poétiques, fondées sur des connaissances issues de la neurobiologie, créent un écosystème qui aide à vivre plus heureux.

Le public est invité à se promener en regardant ces œuvres pour voir s’il reçoit sa dose de bien-être.

Site officiel de Guillaume Bottazzi

Absolu Mandelieu 578 avenue de Cannes 06210 Mandelieu-La-Napoule Mandelieu-la-Napoule 06210 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_Bottazzi »}, {« link »: « https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuroesth%C3%A9tique »}, {« link »: « https://guillaume.bottazzi.org »}]

Ces deux œuvres corail émaillées de 2,80 mètres ont été réalisées en 2020 à Mandelieu-la-Napoule. Elles semblent émerger des fonds marins. Cette commande in situ implique une approche globale prenant…

© Guillaume Bottazzi – ADAGP Paris