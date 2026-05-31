Deux visites sur la Commanderie ou le traitement des déchets au Moyen Âge, Place du Fort, Le Temple-sur-Lot

Deux visites sur la Commanderie ou le traitement des déchets au Moyen Âge 19 et 20 septembre Place du Fort Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

– Visite de la commanderie –

Rendez-vous devant l’église.

Départs à 10 h et à 15 h le samedi et le dimanche

– Traitement des déchets au Moyen Âge –

visite uniquement le samedi 19 septembre

Rendez-vous devant l’église.

à 10h et à 15h

Place du Fort Place du fort 47110 Le Temple-sur-Lot Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

– Visite de la commanderie –

©Cédric Vlemming