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Deux visites sur la Commanderie ou le traitement des déchets au Moyen Âge, Place du Fort, Le Temple-sur-Lot

Deux visites sur la Commanderie ou le traitement des déchets au Moyen Âge, Place du Fort, Le Temple-sur-Lot

Deux visites sur la Commanderie ou le traitement des déchets au Moyen Âge, Place du Fort, Le Temple-sur-Lot samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Place du Fort

Adresse : Place du fort 47110 Le Temple-sur-Lot

Ville : 47110 Le Temple-sur-Lot

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Tarif : Gratuit.

Deux visites sur la Commanderie ou le traitement des déchets au Moyen Âge 19 et 20 septembre Place du Fort Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

– Visite de la commanderie –
Rendez-vous devant l’église.
Départs à 10 h et à 15 h le samedi et le dimanche
– Traitement des déchets au Moyen Âge –
visite uniquement le samedi 19 septembre
Rendez-vous devant l’église.
à 10h et à 15h

Place du Fort Place du fort 47110 Le Temple-sur-Lot Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
– Visite de la commanderie –

©Cédric Vlemming

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