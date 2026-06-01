Visite guidée de la Commanderie templière et hospitalière, Le Temple-sur-Lot, Le Temple-sur-Lot

Visite guidée de la Commanderie templière et hospitalière 19 et 20 septembre Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée détaillant l’histoire des deux ordres militaires et leur importance dans la vie locale et internationale.

Des ateliers consacrés à la gestion des déchets, autrefois et aujourd’hui, viendront compléter la découverte.

Le Temple-sur-Lot Pl. des Templiers47110 Le Temple-sur-Lot Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 40 02 52 Bâtiment templier partiellement détruit pendant la guerre de cent ans puis dévolu aux hospitaliers. Restauré en1991. Plus de 300 mètres carrés au sol. Dans la basse-cour, ateliers de gestion des déchets le samedi. Parkings importants à proximité

Visite guidée détaillant l’histoire des deux ordres militaires et leur importance dans la vie locale et internationale.