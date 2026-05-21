Salon des arts créatifs Le Temple-sur-Lot
Salon des arts créatifs Le Temple-sur-Lot dimanche 28 juin 2026.
Le Temple-sur-Lot
Salon des arts créatifs
Salle des fêtes Josiane Mascarin Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:00:00
fin : 2026-06-28 17:00:00
Date(s) :
2026-06-28
De nombreux artisans locaux dans des domaines aussi variés que le bois, le tissus, le fil, la peinture, la cire, les bougies…partageront leur art dans une ambiance conviviale et familiale.
Les visiteurs seront bercés par la musique des plantes du potager insolite de Papy Paulo. .
Salle des fêtes Josiane Mascarin Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 29 71 07 paul.chemineau47@gmail.com
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English : Salon des arts créatifs
L’événement Salon des arts créatifs Le Temple-sur-Lot a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Vallée du Lot et Garonne
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