Le Temple-sur-Lot

Salon des arts créatifs

Salle des fêtes Josiane Mascarin Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-28

De nombreux artisans locaux dans des domaines aussi variés que le bois, le tissus, le fil, la peinture, la cire, les bougies…partageront leur art dans une ambiance conviviale et familiale.

Les visiteurs seront bercés par la musique des plantes du potager insolite de Papy Paulo. .

Salle des fêtes Josiane Mascarin Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 29 71 07 paul.chemineau47@gmail.com

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English : Salon des arts créatifs

L’événement Salon des arts créatifs Le Temple-sur-Lot a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Vallée du Lot et Garonne