Le Temple-sur-Lot

Escapade musicale

Cabinet de curiosités Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 85 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 13:00:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Au programme

13h Déjeuner Impressionniste (sur réservation).

16h Spectacle de magie avec Jean Madd

17h30 à 19h Visites du cabinet de Curiosités

19h30 Opéra de poche Carmen de Georges Bizet , durée 1h30

21h Dîner après-spectacle avec les artistes. .

Cabinet de curiosités Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 89 56 03 association@nympheas.info

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English : Escapade musicale

L’événement Escapade musicale Le Temple-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée du Lot et Garonne