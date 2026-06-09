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Escapade musicale Le Temple-sur-Lot

Escapade musicale Le Temple-sur-Lot

Escapade musicale Le Temple-sur-Lot dimanche 19 juillet 2026.

Adresse : Cabinet de curiosités

Ville : 47110 Le Temple-sur-Lot

Département : Lot-et-Garonne

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif : 6 6 85 Tarif de base plein tarif

Le Temple-sur-Lot

Escapade musicale

Cabinet de curiosités Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 85 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 13:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Au programme
13h Déjeuner Impressionniste (sur réservation).
16h Spectacle de magie avec Jean Madd
17h30 à 19h Visites du cabinet de Curiosités
19h30 Opéra de poche Carmen de Georges Bizet , durée 1h30
21h Dîner après-spectacle avec les artistes.   .

Cabinet de curiosités Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 89 56 03  association@nympheas.info

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English : Escapade musicale

L’événement Escapade musicale Le Temple-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée du Lot et Garonne

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