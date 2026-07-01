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AGENDA · Le Temple-sur-Lot

Escapade musicale opéra de poche, Carmen de Bizet La Commanderie Le Temple-sur-Lot

dimanche 19 juillet 2026 · La Commanderie · Le Temple-sur-Lot

Escapade musicale opéra de poche, Carmen de Bizet La Commanderie Le Temple-sur-Lot

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
La Commanderie
Adresse
15 Place du Fort
Ville
47110 Le Temple-sur-Lot
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Le Temple-sur-Lot

Escapade musicale opéra de poche, Carmen de Bizet

La Commanderie 15 Place du Fort Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 19:30:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Le Festival International du Bassin d’Arcachon fait une « Echappée en Lot et Garonne », au Temple- sur-Lot, pour deux concerts exceptionnels!
Opéra de poche Carmen de Bizet
Le Festival International du Bassin d’Arcachon fait une « Echappée en Lot et Garonne », au Temple- sur-Lot, pour deux concerts exceptionnels!
Opéra de poche Carmen de Bizet   .

La Commanderie 15 Place du Fort Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 60 40 08  association@nympheas.info

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English : Escapade musicale opéra de poche, Carmen de Bizet

The Arcachon Bay International Festival is making a « Getaway to Lot-et-Garonne » in Le Temple-sur-Lot for two exceptional concerts!
Pocket Opera: Bizet’s *Carmen*

L’événement Escapade musicale opéra de poche, Carmen de Bizet Le Temple-sur-Lot a été mis à jour le 2026-06-29 par OT Vallée du Lot et Garonne

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