Deuxième édition des Musicales Flogny-la-Chapelle
Deuxième édition des Musicales Flogny-la-Chapelle samedi 25 juillet 2026.
Flogny-la-Chapelle
Deuxième édition des Musicales
Place de l’Église Flogny-la-Chapelle Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 15:30:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-25 2026-07-26
Deux concerts de musique classique dans l’Eglise Saint-Léger
Schubert, Puccini, Tchaikovski, Grieg, Rachmaninov, Prokofiev. .
Place de l’Église Flogny-la-Chapelle 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté lmflc@outlook.fr
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English : Deuxième édition des Musicales
L’événement Deuxième édition des Musicales Flogny-la-Chapelle a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois
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