Flogny-la-Chapelle

Deuxième édition des Musicales

Place de l’Église Flogny-la-Chapelle Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 15:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25 2026-07-26

Deux concerts de musique classique dans l’Eglise Saint-Léger

Schubert, Puccini, Tchaikovski, Grieg, Rachmaninov, Prokofiev. .

Place de l’Église Flogny-la-Chapelle 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté lmflc@outlook.fr

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English : Deuxième édition des Musicales

L’événement Deuxième édition des Musicales Flogny-la-Chapelle a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois