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Deuxième édition des Musicales Flogny-la-Chapelle

Deuxième édition des Musicales Flogny-la-Chapelle samedi 25 juillet 2026.

Adresse
Place de l'Église
Ville
89360 Flogny-la-Chapelle
Département
Yonne
Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
15:30:00
Tarif

Flogny-la-Chapelle

Deuxième édition des Musicales

Place de l’Église Flogny-la-Chapelle Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 15:30:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-25 2026-07-26

Deux concerts de musique classique dans l’Eglise Saint-Léger
Schubert, Puccini, Tchaikovski, Grieg, Rachmaninov, Prokofiev.   .

Place de l’Église Flogny-la-Chapelle 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   lmflc@outlook.fr

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English : Deuxième édition des Musicales

L’événement Deuxième édition des Musicales Flogny-la-Chapelle a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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