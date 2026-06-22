Stages créatifs Flogny-la-Chapelle
Stages créatifs Flogny-la-Chapelle lundi 3 août 2026.
Flogny-la-Chapelle
Stages créatifs
3 Rue de la Poste Flogny-la-Chapelle Yonne
Tarif : 200 – 200 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-03
Stages créatifs 4 jours consécutifs (du 3 au 6 août) ou 1 jour (7, 8 ou 9 août) Papier mâché, moulage papier, crochet de papier, pastels secs ou gravure
Dans un lieu étonnant, ancien garage automobile à Flogny-la-Chapelle
Programme complet sur station-e.art .
3 Rue de la Poste Flogny-la-Chapelle 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 73 17 60 hello@station-e.art
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English : Stages créatifs
L’événement Stages créatifs Flogny-la-Chapelle a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois