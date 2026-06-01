Développement durable et quotidien des salariés : comment réguler les tensions ?, IGR-IAE Rennes, Rennes

Développement durable et quotidien des salariés : comment réguler les tensions ? Jeudi 4 juin, 18h00 IGR-IAE Rennes Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T18:00:00+02:00 – 2026-06-04T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-04T18:00:00+02:00 – 2026-06-04T19:30:00+02:00

“Tout ce qui est demandé en termes de RSE, ça s’ajoute toujours à ma charge habituelle.”

“Il y a beaucoup de choses que j’aimerais faire mais on n’a pas le temps.”

“Je vais d’abord faire mon travail avant de penser à ce que je peux faire côté écologie.”

Ces citations viennent illustrer la question explorée par Franck Burellier et Solène Delcourt : quand les politiques de développement durable se heurtent à la réalité du travail, quels sont les leviers d’action à disposition des organisations ?

️ Le 04 juin, Franck Burellier et Solène Delcourt présenteront les résultats de leur étude, réalisée dans le cadre de la Chaire Vivre Ensemble, lors d’une conférence à l’IGR-IAE Rennes. Ce sera l’occasion de découvrir leurs recommandations et d’échanger directement avec eux sur cette problématique.

Leur regard sera complété par celui de Lise Delcourt, Chargée de mission à l’ARACT Bretagne, explorant l’idée de penser le développement durable à partir du travail.

Merci à Rennes Métropole et au Groupe SIPA-Ouest-France, tous deux partenaires de la Chaire, d’avoir accueilli les deux chercheurs pour cette étude.

Jeudi 04 juin

18h – 19h30

IGR-IAE Rennes, 11 rue Jean Macé (ou en visioconférence)

Pour toute autre information : chaire-vivreensemble@univ-rennes.fr

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Quand les politiques de développement durable se heurtent à la réalité du travail, quels sont les leviers d’action à disposition des organisations ? développement durable travail

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