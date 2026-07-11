Informations pratiques

Hendaye

Devenez observateur du littoral basque et découvrez la richesse de la biodiversité

Crique d’Haizabia Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 09:30:00

fin : 2026-09-30 12:00:00

Date(s) :

2026-09-30

Le CPIE Littoral Basque vous invite à participer à une sortie au coeur de la biodiversité marine dans le cadre du programme de science participative BIOLIT.

Accompagné d’un de nos chargés de mission, vous découvrirez les secrets des écosystèmes littoraux, apprendrez à identifier les espèces emblématiques des rochers et contribuerez à une collecte de données scientifiques essentielle pour mieux comprendre les effets du changement climatique sur nos côtes.

Une expérience enrichissante pour petits et grands, où science et nature se rencontrent.

Pas de connaissances préalables nécessaire!

Tout public (enfants dès 7 ans). Prévoir: téléphone ou appareil photo, chaussures adaptées, chapeau, eau, crème solaire .

Crique d’Haizabia Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 74 16 18

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English : Devenez observateur du littoral basque et découvrez la richesse de la biodiversité

L’événement Devenez observateur du littoral basque et découvrez la richesse de la biodiversité Hendaye a été mis à jour le 2026-07-09 par Hendaye Tourisme & Commerce