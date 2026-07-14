DEVENIR REFUGE, PATRICIA ALLIO Le Garage Rennes
mercredi 18 novembre 2026 · Le Garage · Rennes
Informations pratiques
DEVENIR REFUGE, PATRICIA ALLIO Le Garage Rennes 18 – 21 novembre Ille-et-Vilaine
À la lisière de l’art et de l’activisme, Devenir Refuge prend naissance dans une préoccupation intime et persistante de Patricia Allio : la condition animale et la violence de l’élevage industriel.
À la lisière de l’art et de l’activisme, Devenir Refuge prend naissance dans une préoccupation intime et persistante de Patricia Allio : la condition animale et la violence de l’élevage industriel.
Elle propose une utopie, imaginer une société interspéciste et zooinclusive qui aspire à changer le regard sur les non-humains et à les considérer comme des êtres à part entière, sensibles et conscients, mettant ainsi fin à leur exploitation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-18T20:30:00.000+01:00
Fin : 2026-11-21T22:00:00.000+01:00
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https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4229
Le Garage 8 Rue André et Yvonne Meynier, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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