Informations pratiques

DEVENIR REFUGE, PATRICIA ALLIO Le Garage Rennes 18 – 21 novembre Ille-et-Vilaine

À la lisière de l’art et de l’activisme, Devenir Refuge prend naissance dans une préoccupation intime et persistante de Patricia Allio : la condition animale et la violence de l’élevage industriel.

À la lisière de l’art et de l’activisme, Devenir Refuge prend naissance dans une préoccupation intime et persistante de Patricia Allio : la condition animale et la violence de l’élevage industriel.

Elle propose une utopie, imaginer une société interspéciste et zooinclusive qui aspire à changer le regard sur les non-humains et à les considérer comme des êtres à part entière, sensibles et conscients, mettant ainsi fin à leur exploitation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-18T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-11-21T22:00:00.000+01:00

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https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4229

Le Garage 8 Rue André et Yvonne Meynier, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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