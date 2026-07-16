DEVENIR REFUGE, PATRICIA ALLIO, Le Garage, Rennes

Informations pratiques

DEVENIR REFUGE, PATRICIA ALLIO 18 – 21 novembre Le Garage Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-18T20:30:00+01:00 – 2026-11-18T22:00:00+01:00

Fin : 2026-11-21T20:30:00+01:00 – 2026-11-21T22:00:00+01:00

À la lisière de l’art et de l’activisme, Devenir Refuge prend naissance dans une préoccupation intime et persistante de Patricia Allio : la condition animale et la violence de l’élevage industriel.

Elle propose une utopie, imaginer une société interspéciste et zooinclusive qui aspire à changer le regard sur les non-humains et à les considérer comme des êtres à part entière, sensibles et conscients, mettant ainsi fin à leur exploitation.

Le Garage 8 Rue André et Yvonne Meynier, 35000 Rennes Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4229 »}]

À la lisière de l’art et de l’activisme, Devenir Refuge prend naissance dans une préoccupation intime et persistante de Patricia Allio : la condition animale et la violence de l’élevage industriel.

Emmanuel Valette