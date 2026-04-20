DEVENIR ROBIN DES BOIS Marvejols
DEVENIR ROBIN DES BOIS Marvejols vendredi 24 avril 2026.
Marvejols
DEVENIR ROBIN DES BOIS
Poney Club de la Crouzette Marvejols Lozère
Tarif : 36 – 36 – EUR
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
L’association Poney Jeune et le Poney Club de la Crouzette présentent la première journée pour devenir Robin des Bois !!
Au programme
> Découverte de l’histoire
> Initiation à l’équitation et au tir à l’arc à cheval
> Gouter des bois
L’association Poney Jeune et le Poney Club de la Crouzette présentent la première journée pour devenir Robin des Bois !!
Au programme
> Découverte de l’histoire
> Initiation à l’équitation et au tir à l’arc à cheval
> Gouter des bois .
Poney Club de la Crouzette Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 11 25
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English :
The Poney Jeune association and the Poney Club de la Crouzette present the first day to become Robin Hood!
On the program:
> Discovery of history
> Introduction to horse riding and archery on horseback
> Woodland snack
L’événement DEVENIR ROBIN DES BOIS Marvejols a été mis à jour le 2026-04-17 par 48-OT Gévaudan Destination
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