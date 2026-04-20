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DEVENIR ROBIN DES BOIS Marvejols

DEVENIR ROBIN DES BOIS Marvejols

DEVENIR ROBIN DES BOIS Marvejols vendredi 24 avril 2026.

Adresse : Poney Club de la Crouzette

Ville : 48100 Marvejols

Département : Lozère

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Tarif : 36 36 Journée

Marvejols

DEVENIR ROBIN DES BOIS

Poney Club de la Crouzette Marvejols Lozère

Tarif : 36 – 36 – EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24

Date(s) :
2026-04-24

L’association Poney Jeune et le Poney Club de la Crouzette présentent la première journée pour devenir Robin des Bois !!
Au programme
> Découverte de l’histoire
> Initiation à l’équitation et au tir à l’arc à cheval
> Gouter des bois
L’association Poney Jeune et le Poney Club de la Crouzette présentent la première journée pour devenir Robin des Bois !!
Au programme
> Découverte de l’histoire
> Initiation à l’équitation et au tir à l’arc à cheval
> Gouter des bois   .

Poney Club de la Crouzette Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 11 25 

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English :

The Poney Jeune association and the Poney Club de la Crouzette present the first day to become Robin Hood!
On the program:
> Discovery of history
> Introduction to horse riding and archery on horseback
> Woodland snack

L’événement DEVENIR ROBIN DES BOIS Marvejols a été mis à jour le 2026-04-17 par 48-OT Gévaudan Destination

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