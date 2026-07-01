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Dévernissage & concert Le Plateau des Arts Eglise Ste Anne 23230 Trois-Fonds Trois-Fonds

vendredi 24 juillet 2026 · Eglise Ste Anne 23230 Trois-Fonds · Trois-Fonds

Dévernissage & concert Le Plateau des Arts Eglise Ste Anne 23230 Trois-Fonds Trois-Fonds

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
19:15:00
Lieu
Eglise Ste Anne 23230 Trois-Fonds
Adresse
Eglise Sainte Anne
Ville
23230 Trois-Fonds
Département
Creuse
Tarif

Trois-Fonds

Dévernissage & concert Le Plateau des Arts

Eglise Ste Anne 23230 Trois-Fonds Eglise Sainte Anne Trois-Fonds Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:15:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Concert mené par Hervé Akrich & Vincent Bardin, pour le dévernissage de l’exposition organisée par l’association Le Plateau des Arts.   .

Eglise Ste Anne 23230 Trois-Fonds Eglise Sainte Anne Trois-Fonds 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 22 04 66  plateaudesarts23@gmail.com

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English : Dévernissage & concert Le Plateau des Arts

L’événement Dévernissage & concert Le Plateau des Arts Trois-Fonds a été mis à jour le 2026-07-16 par Creuse Confluence Tourisme

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