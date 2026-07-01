Dévernissage & concert Le Plateau des Arts Eglise Ste Anne 23230 Trois-Fonds Trois-Fonds
vendredi 24 juillet 2026 · Eglise Ste Anne 23230 Trois-Fonds · Trois-Fonds
Informations pratiques
Trois-Fonds
Dévernissage & concert Le Plateau des Arts
Eglise Ste Anne 23230 Trois-Fonds Eglise Sainte Anne Trois-Fonds Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:15:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Concert mené par Hervé Akrich & Vincent Bardin, pour le dévernissage de l’exposition organisée par l’association Le Plateau des Arts. .
Eglise Ste Anne 23230 Trois-Fonds Eglise Sainte Anne Trois-Fonds 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 22 04 66 plateaudesarts23@gmail.com
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English : Dévernissage & concert Le Plateau des Arts
L’événement Dévernissage & concert Le Plateau des Arts Trois-Fonds a été mis à jour le 2026-07-16 par Creuse Confluence Tourisme
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