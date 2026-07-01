Dévernissage & concert Le Plateau des Arts Eglise Ste Anne 23230 Trois-Fonds Trois-Fonds

Informations pratiques

Trois-Fonds

Dévernissage & concert Le Plateau des Arts

Eglise Ste Anne 23230 Trois-Fonds Eglise Sainte Anne Trois-Fonds Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:15:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Concert mené par Hervé Akrich & Vincent Bardin, pour le dévernissage de l’exposition organisée par l’association Le Plateau des Arts. .

Eglise Ste Anne 23230 Trois-Fonds Eglise Sainte Anne Trois-Fonds 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 22 04 66 plateaudesarts23@gmail.com

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English : Dévernissage & concert Le Plateau des Arts

L’événement Dévernissage & concert Le Plateau des Arts Trois-Fonds a été mis à jour le 2026-07-16 par Creuse Confluence Tourisme