Deviens architecte d’intérieur > Atelier 6-12 ans Saint-Lô
Deviens architecte d’intérieur > Atelier 6-12 ans Saint-Lô jeudi 23 juillet 2026.
Saint-Lô
Deviens architecte d’intérieur > Atelier 6-12 ans
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 15:00:00
fin : 2026-07-23 16:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Rendez-vous au musée d’art et d’histoire de Saint-Lô le 23 juillet prochain pour un atelier Deviens architecte d’intérieur !
Devenez architecte d’intérieur le temps d’un après-midi ! Utilisez des tissus, du carton et de la couleur pour créer la chambre idéale !
Réservations au 02 33 72 52 55 ou musee@saint-lo.fr 2€ par enfant .
5 Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55
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English : Deviens architecte d’intérieur > Atelier 6-12 ans
L’événement Deviens architecte d’intérieur > Atelier 6-12 ans Saint-Lô a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Saint-Lô
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