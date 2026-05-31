Deviens architecte d’intérieur, Musée d’art et d’histoire – La Source, Saint-Lô
Deviens architecte d’intérieur, Musée d’art et d’histoire – La Source, Saint-Lô jeudi 23 juillet 2026.
Deviens architecte d’intérieur 23 juillet et 20 août Musée d’art et d’histoire – La Source Manche
Sur réservation; 2€ par enfant
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T15:00:00+02:00 – 2026-07-23T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-20T15:00:00+02:00 – 2026-08-20T16:30:00+02:00
Sur réservation; 2€ par enfant
Musée d’art et d’histoire – La Source 50000 Saint-Lô Place du Champs de Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0233755255 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@saint-lo.fr »}]
Deviens architecte d’intérieur le temps d’un après-midi ! Utilise des tissus, du carton et de la couleur pour créer ta chambre idéale. Musée Art
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