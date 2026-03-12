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Deviens tailleur de pierre ! Office de tourisme Thiviers

jeudi 22 octobre 2026 · Office de tourisme · Thiviers

Deviens tailleur de pierre ! Office de tourisme Thiviers

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Office de tourisme
Adresse
1 Place Foch
Ville
24800 Thiviers
Département
Dordogne
Tarif
0 0 15 Tarif de base plein tarif

Thiviers

Deviens tailleur de pierre !

Office de tourisme 1 Place Foch Thiviers Dordogne

Tarif : 0 – 0 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 10:00:00
fin : 2026-10-22 12:00:00

Date(s) :
2026-10-22

En famille, venez vous essayer à la taille de pierre. Domi vous propose une initiation en deux temps, matin et après-midi, pour appréhender les principales techniques.
Bien sûr, on repart avec son oeuvre … !
A partir de 8 ans / Sur réservation / Enfant sous la resp. des pare
En famille, venez vous essayer à la taille de pierre. Domi vous propose une initiation en deux temps, matin et après-midi, pour appréhender les principales techniques.
Bien sûr, on repart avec son oeuvre … !
10h-12h ET 14h-16h à partir de 8 ans
Sur réservation / Enfant sous la resp. des parents   .

Office de tourisme 1 Place Foch Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 12 50  bit.thiviers@perigord-limousin.fr

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English : Deviens tailleur de pierre !

Come and try your hand at stone-cutting with the whole family. Domi offers a two-part introduction to the main techniques, in the morning and afternoon.
And, of course, you can take your own work home with you… !
Ages 8 and up / Booking required / Children under the supervision of their parents

L’événement Deviens tailleur de pierre ! Thiviers a été mis à jour le 2026-03-12 par Isle-Auvézère

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