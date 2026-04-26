DI MÉ – Atelier Collage Créatif Maison de la Conversation Paris
DI MÉ – Atelier Collage Créatif Maison de la Conversation Paris mercredi 27 mai 2026.
Venez participer à un atelier de collage intergénérationnel conçu pour les parents et les enfants (à partir de 7 ans).
À partir de magazines et d’archives photographiques, cet atelier invite les participant·es à composer une œuvre intime et symbolique autour de l’identité noire et de la mémoire des héritages. À travers les gestes de découpe et d’assemblage, vous ferez dialoguer passé et présent pour donner forme à des récits personnels et collectifs dans un espace de création libre et partagé.
Date
Mercredi 27 mai 2026
Horaires
15h à 17h
Intervenant.e.s
Wendie Zahibo (artiste pluridisciplinaire) et Medhi Michalon (artiste visuel)
Tarif
Gratuit
Comment venir ?
Maison de la Conversation
10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
Atelier collage parents-enfants (7+) le 27 mai ! Explorez vos héritages et identités avec Wendie & Medhi. De 15h à 17h, gratuit sur RDV.
Le mercredi 27 mai 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit Tout public. Jusqu’à 10 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-27T18:00:00+02:00
fin : 2026-05-27T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-27T15:00:00+02:00_2026-05-27T17:00:00+02:00
Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/di-me-atelier-collage-creatif-tickets-1988087657702?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org
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