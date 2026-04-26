DI MÉ – Atelier Collage Créatif Maison de la Conversation Paris

Venez participer à un atelier de collage intergénérationnel conçu pour les parents et les enfants (à partir de 7 ans).

À partir de magazines et d’archives photographiques, cet atelier invite les participant·es à composer une œuvre intime et symbolique autour de l’identité noire et de la mémoire des héritages. À travers les gestes de découpe et d’assemblage, vous ferez dialoguer passé et présent pour donner forme à des récits personnels et collectifs dans un espace de création libre et partagé.

Date

Mercredi 27 mai 2026

Horaires

15h à 17h

Intervenant.e.s

Wendie Zahibo (artiste pluridisciplinaire) et Medhi Michalon (artiste visuel)

Tarif

Gratuit

Comment venir ?

Maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Atelier collage parents-enfants (7+) le 27 mai ! Explorez vos héritages et identités avec Wendie & Medhi. De 15h à 17h, gratuit sur RDV.

Le mercredi 27 mai 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Tout public. Jusqu’à 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-27T18:00:00+02:00

fin : 2026-05-27T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-27T15:00:00+02:00_2026-05-27T17:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/di-me-atelier-collage-creatif-tickets-1988087657702?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



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